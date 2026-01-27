Dai medici ai content creator | ecco le professioni che guadagnano di più e i settori in crescita

Nel 2025, il settore della sanità e dell’intrattenimento digitale, in particolare i contenuti video, si conferma tra i più remunerativi. Il lavoro in libera professione si concentra su competenze tecnico-specialistiche, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale. Questa tendenza indica un'evoluzione delle professioni, con un aumento dell’importanza delle competenze digitali e sanitarie nel mercato del lavoro attuale.

(Adnkronos) – Nel 2025 il lavoro in libera professione ha premiato soprattutto sanità, competenze tecnico-specialistiche e intrattenimento digitale, con un forte protagonismo dei contenuti video. A dirlo è un’indagine della tech company Fiscozen, condotta su oltre 40mila Partite Iva, che fotografa i settori con i fatturati medi più alti e quelli in maggiore crescita. A.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Sanità Contenuti

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano un incremento nei consensi a fine 2025.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Science-Based Learning Strategies to Learn Faster and Retain More

Ultime notizie su Sanità Contenuti

Argomenti discussi: Perché è sempre più urgente parlare della salute mentale di medici e infermieri; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; YouTube è la prima fonte di Google AI Overview per domande sulla salute: che cosa ha scoperto uno studio tedesco; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Dai medici ai content creator: ecco le professioni che guadagnano di più e i settori in crescitaScopri chi ha guadagnato di più tra le Partite IVA nel 2025: medici, content creator e professioni in forte crescita. I numeri ti sorprenderanno ... adnkronos.com

Quando il content creator arriva …e interrompe medici, ASO e odontotecnici nel pieno del lavoro. Entusiasmo alle stelle da una parte, sguardi “non ora” dall’altra Ma raccontare la vita di uno studio significa anche questo: trovare idee nuove, mostrare il la - facebook.com facebook