Quali sono le professioni che scompariranno con l’AI

Il rapporto di Mia Academy mette in luce come l’intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro. Secondo lo studio, molte professioni impiegatizie rischiano di sparire o invecchiare rapidamente con l’avanzare dell’AI. Già oggi alcune attività vengono automatizzate e le aziende si preparano a un futuro in cui i robot e i software intelligenti sostituiranno molte figure tradizionali. La preoccupazione principale riguarda soprattutto i lavori meno specializzati, che potrebbero scomparire nel giro di pochi anni.

Il report di Mia Academy rivela l’impatto dell’AI Shock Index sulle professioni impiegatizie Il panorama professionale italiano sta affrontando una. Il panorama professionale italiano sta affrontando una metamorfosi senza precedenti: l’intelligenza artificiale abbandona la fase sperimentale per diventare il nuovo motore dell’economia nazionale. Secondo l’ultimo AI Shock Index Report curato da Mia Academy, il mercato dell’AI in Italia ha raggiunto il valore record di 1,2 miliardi di euro. Questa crescita del 58% su base annua segna l’inizio di una ristrutturazione profonda che mette sotto pressione circa trenta professioni storicamente considerate sicure. 🔗 Leggi su Novella2000.it

