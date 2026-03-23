Ahi ahi Juve annuncio ufficiale su Bremer e Yildiz | non ci voleva

Pessime notizie per la Juventus dopo il pareggio contro il Sassuolo: arriva l’annuncio su Bremer e Yildiz. Stop Juve. Dopo le vittorie contro Pisa e Udinese, la squadra di Spalletti si ferma sul più bello contro il Sassuolo: finisce 1-1, un risultato davvero deludente in vista della volata Champions League con Como, Roma e Atalanta. La Juventus gioca una buona prima frazione e la sblocca grazie a Yildiz, ma nella seconda frazione si fa riprendere da Pinamonti che sfrutta nel migliore dei modi una disattenzione di Bremer. Bremer (Ansa) – Calciomercato.it E ora proprio l’attaccante turco e il centrale brasiliano finiscono sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Una selezione di notizie su Ahi Juve

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Juventus Sassuolo 1-1 Ahi ahi, non ci voleva. Tu la partita ai punti meriti pure di vincerla ma questa sera è mancato il mordente di portarla a casa davvero. Vai in vantaggio, non la chiudi, subisci nell'unica vera occasione loro (con errore di Bremer) e poi riparti x.com

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