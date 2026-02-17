Ahi Milan ancora problemi per Pulisic | annuncio di questi minuti

Pulisic si è infortunato di nuovo, creando preoccupazione in casa Milan. La causa è un problema muscolare che lo costringerà a saltare la prossima partita contro il Como. Max Allegri ha confermato la situazione, annunciando che il giocatore dovrà rimanere fuori per alcuni giorni.

Pessime notizie per il Milan alla vigilia del recupero di campionato con il Como: ecco quando ammesso da Max Allegri. Domani sera, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere se non vogliono perdere contatto dall'Inter capolista, mentre l'undici allenato da Fabregas punta a rialzare la testa dopo la clamorosa sconfitta interna contro la Fiorentina nell'ultimo turno. Da Milanello, però, arrivano pessime notizie per la banda rossonera. Ecco infatti quanto dichiarato da Max Allegri in conferenza stampa pochi minuti fa: " Oltre a Rabiot squalificato, il resto del gruppo sta abbastanza bene.