Il Milan di Allegri prosegue la sua stagione, ottenendo una vittoria di misura contro il Lecce (1-0). La squadra mantiene la seconda posizione in classifica, a tre punti dall’Inter e con un margine di tre punti sul Napoli. La partita ha dimostrato la capacità dei rossoneri di affrontare anche le sfide contro squadre di livello inferiore, consolidando il proprio cammino in campionato.

Milan-Lecce 1-0. E i rossoneri sono sempre più secondi a tre punti dall’Inter e con tre punti di vantaggio sul Napoli. Il Milan non si è accontentato di vincere la partita delle statistiche, ha voluto segnare anche. Ci ha pensato il tedesco Fullkrug entrato da appena tre minuti. Colpo di testa del tedesco su cross di Saelemaekers. Bisogna stare attenti perché se il Milan comincia a vincere anche con le piccole, comincia a essere un problema. Ha persino dominato la partita, chissà cos’avranno stavolta da ridire i criticoni. Ha vinto anche senza Modric, hanno giocato Ricci e Jashari. Allegri ha trovato anche un centravanti vero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Attenti, ora il Milan di Allegri batte anche le piccole (e ha persino dominato ahi ahi ahi)

“Ahi ahi, doppio ko”. Pessime notizie in campo per la squadra di serie A: è successo tutto in pochi minuti

Nelle prime fasi del match di Champions League tra Inter e Liverpool, si è verificato un episodio che ha scosso subito le sorti della gara. Dopo soli dieci minuti, l'Inter ha dovuto affrontare un grave infortunio che ha costretto l'allenatore a perdere un elemento fondamentale, mettendo in discussione le possibilità di successo dei nerazzurri.

Leggi anche: Ahi Inter, si allungano i tempi per Dumfries: mirino sulla Supercoppa. E le alternative...

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo" - Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com