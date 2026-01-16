Stazione TAV Afragola raid nella notte | vetri rotti e auto svaligiate

Da teleclubitalia.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la stazione TAV di Afragola è stata oggetto di un raid vandalico nel parcheggio, con vetri rotti e auto svaligiate. L’episodio ha causato disagio tra pendolari e viaggiatori, lasciando danni significativi e preoccupazioni sulla sicurezza dell’area di sosta. Un intervento tempestivo delle autorità è atteso per ripristinare la normale fruibilità del servizio e garantire maggiore tutela.

Un risveglio amaro per pendolari e viaggiatori che avevano lasciato l’auto in sosta alla stazione Tav di Afragola: nella notte il parcheggio è finito nel mirino dei vandali, con danni pesanti e furti in serie. Al mattino la scena è stata quella di un vero e proprio assalto: finestrini spaccati, sportelli forzati, abitacoli messi a soqquadro e oggetti personali spariti nel nulla. Secondo le prime informazioni, l’azione sarebbe avvenuta nelle ore notturne, quando la zona risulta scarsamente presidiata. I responsabili avrebbero colpito più vetture una dopo l’altra, agendo con rapidità. Come riporta Il Mattino, i malviventi avrebbero portato via borse, documenti, smartphone, tablet e altri effetti personali lasciati all’interno dei veicoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

stazione tav afragola raid nella notte vetri rotti e auto svaligiate

© Teleclubitalia.it - Stazione TAV Afragola, raid nella notte: vetri rotti e auto svaligiate

Leggi anche: Salerno, raid su tre auto: furti e vetri rotti

Leggi anche: Boato nella notte, esplode bomba carta: schegge, vetri rotti e tanta paura. “Un botto mai sentito”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Raid nel parcheggio della Tav di Afragola, decine di auto danneggiate.

stazione tav afragola raidNotte di vandalismi nel parcheggio della stazione Tav di Afragola: auto devastate e furti - Un raid notturno ha colpito numerosi veicoli lasciati in sosta, con danni ingenti e oggetti personali spariti dagli abitacoli. msn.com

Raid nel parcheggio della Tav di Afragola, decine di auto danneggiate - Decine di automobili vandalizzate, finestrini distrutti e oggetti rubati dagli abitacoli: è il bilancio dell’ennesimo episodio avvenuto nell’area parcheggi della Stazione dell’Alta Velocità di Afragol ... internapoli.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.