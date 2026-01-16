Stazione TAV Afragola raid nella notte | vetri rotti e auto svaligiate

Nella notte, la stazione TAV di Afragola è stata oggetto di un raid vandalico nel parcheggio, con vetri rotti e auto svaligiate. L’episodio ha causato disagio tra pendolari e viaggiatori, lasciando danni significativi e preoccupazioni sulla sicurezza dell’area di sosta. Un intervento tempestivo delle autorità è atteso per ripristinare la normale fruibilità del servizio e garantire maggiore tutela.

Un risveglio amaro per pendolari e viaggiatori che avevano lasciato l’auto in sosta alla stazione Tav di Afragola: nella notte il parcheggio è finito nel mirino dei vandali, con danni pesanti e furti in serie. Al mattino la scena è stata quella di un vero e proprio assalto: finestrini spaccati, sportelli forzati, abitacoli messi a soqquadro e oggetti personali spariti nel nulla. Secondo le prime informazioni, l’azione sarebbe avvenuta nelle ore notturne, quando la zona risulta scarsamente presidiata. I responsabili avrebbero colpito più vetture una dopo l’altra, agendo con rapidità. Come riporta Il Mattino, i malviventi avrebbero portato via borse, documenti, smartphone, tablet e altri effetti personali lasciati all’interno dei veicoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Stazione TAV Afragola, raid nella notte: vetri rotti e auto svaligiate Leggi anche: Salerno, raid su tre auto: furti e vetri rotti Leggi anche: Boato nella notte, esplode bomba carta: schegge, vetri rotti e tanta paura. “Un botto mai sentito” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Raid nel parcheggio della Tav di Afragola, decine di auto danneggiate. Notte di vandalismi nel parcheggio della stazione Tav di Afragola: auto devastate e furti - Un raid notturno ha colpito numerosi veicoli lasciati in sosta, con danni ingenti e oggetti personali spariti dagli abitacoli. msn.com

Raid nel parcheggio della Tav di Afragola, decine di auto danneggiate - Decine di automobili vandalizzate, finestrini distrutti e oggetti rubati dagli abitacoli: è il bilancio dell’ennesimo episodio avvenuto nell’area parcheggi della Stazione dell’Alta Velocità di Afragol ... internapoli.it

Decine di automobili vandalizzate, finestrini distrutti e oggetti rubati dagli abitacoli: è il bilancio dell’ennesimo episodio avvenuto nell’area parcheggi della Stazione dell’Alta Velocità di Afragola - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.