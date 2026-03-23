Aggredita e picchiata dal compagno impugna un coltello e lo ferisce

È successo in un appartamento in zona Porta Genova nella notte tra domenica e lunedì 23 marzo. Sul posto il 118 e i carabinieri Prima la lite con la compagna, poi l’aggressione. Infine le manette. Un uomo di 50 anni, cittadino algerino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nella notte tra domenica e lunedì 23 marzo. Tutto è successo all’interno di un appartamento della coppia, in zona Porta Genova. L’aggressione, nel dettaglio, è avvenuta al culmine di una violenta discussione durante la quale l’uomo ha colpito la 55enne al volto e al torace. La donna, a sua volta, avrebbe impugnato un coltello da cucina e ferito un dito al compagno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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