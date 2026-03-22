Alle 19 in Puglia ha votato il 30,96 % degli aventi diritto, quasi 980mila cittadini elettori. Al precedente referendum costituzionale del 2020, alla medesima rilevazione, aveva votato il 30,28 %. Nel dettaglio, nell'area metropolitana di Bari l'affluenza è del 32,06 % (a Bari città 34,62 %), nella provincia di Lecce 33,80 %, a Foggia 26,86 %, a Taranto 29,78 %, a Barletta Andria Trani 30,36 %, a Brindisi 30,15 %. La città con affluenza più alta è Melpignano, in Salento, con il 44,08 % dei votanti; la più bassa è Carpino, nel Foggiano, con il 17,29 %. «Votare è un contributo fondamentale. Per tutti noi, per il nostro straordinario Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla riforma della giustizia alle 19 affluenza al 30,96% Bari la città dove si è votato di più (32,06%)

Articoli correlati

Leggi anche: Puglia, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: alle 12 affluenza al 12,11%. Bari la città dove si è votato di più

Leggi anche: Napoli, referendum sulla Giustizia - la diretta | Affluenza alle urne in Campania alle ore 19 al 30,06%

Altri aggiornamenti su Puglia referendum sulla riforma della...

Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, alle 19 affluenza nazionale al 38,90%. Bari sotto la media; Referendum sulla giustizia, urne aperte anche in Puglia; Referendum giustizia, botta e risposta tra Mieli e Conte: Vince il No al 100%, Facciamo qualche scongiuro...; Referendum, magistrati spaccati sulla riforma della giustizia. Contrari o a favore, il voto in Puglia.

Referendum sulla giustizia, chiusa prima giornata: alle 23 in Puglia affluenza al 39%, sotto media nazionaleHanno diritto a votare 3,1 milioni di cittadini pugliesi su 4.032 sezioni, in Basilicata 432mila su 683 sezioni. Risultato valido qualunque sia il numero di elettori. Domani urne aperte dalle 7 alle 1 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum giustizia, affluenza contenuta in Puglia: alle 12 ha votato poco più del 12%Affluenza in chiaroscuro in Puglia per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alla prima rilevazione ufficiale delle ore 12, ha votato il 12,12% degli aventi diritto, un dato infe ... trnews.it

Il nuovo look dei giardinetti di via Garibaldi, in città vecchia a Taranto. Vi piacciono Ph Pasquale Reo #madeintaranto #taranto #puglia facebook

La Regione Puglia non sta rispettando la legge e la giurisprudenza --- "In rapporto ai crediti che vantiamo, la Regione Puglia non sta rispettando la legge e la giurisprudenza". La replica del direttore Gumirato alla domanda di un giornalista x.com