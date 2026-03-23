Referendum Meloni al seggio | L’affluenza è una buona notizia Dove ha votato la premier – Il video

«L’affluenza è una buona notizia, in generale la democrazia è una buona notizia». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intercettata dai cronisti all’uscita del seggio della Scuola Primaria Rosalba Carriera, nel quartiere Spinaceto a Roma. La premier, arrivata in tarda mattinata, ha commentato con soddisfazione i flussi ai seggi, vedendo nella partecipazione dei cittadini un segnale di vitalità istituzionale superiore alle attese, indipendentemente da quello che sarà l’orientamento espresso dalle urne sul tema della giustizia. L’affluenza alta. Dopo aver espresso il proprio voto per il referendum sulla giustizia, la premier si è concessa qualche selfie con i cittadini presenti nel cortile della scuola. 🔗 Leggi su Open.online

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