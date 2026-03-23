Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15, poi lo spoglio con i risultati. L’affluenza nella giornata di ieri si è attestata al 46,07%. il dato complessivo è oltre il doppio rispetto a quello era stato rilevato alla stessa ora, nel giugno 2025, per il referendum che chiamava ad esprimersi su cinque quesiti, tra lavoro e cittadinanza. L’affluenza alle urne in quel caso era stata del 22,73%. In quella occasione la consultazione referendaria, voluta da sindacati e associazioni civiche, coinvolgeva cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Nel dettaglio, affluenza al 53,7% in Emilia Romagna, 52,49% in Toscana, 51,83% in Lombardia, 50,55% in Veneto e 50,11% in Umbria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Affluenza doppia rispetto ai referendum flop di Landini. Gasparri denuncia: “Fango sul governo in tv a urne aperte”

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