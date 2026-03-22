Il voto per il referendum si chiuderà solo domani alle 15, quando con i primi exit poll si potranno avere effettive indicazioni sull’andamento delle urne. L’affluenza è superiore alle ipotesi e questi spiazza gli analisti sui risultati. Tuttavia, mai come in questa tornata elettorale, la propaganda non si è mai interrotta. In maniera più o meno esplicita, in maniera subdola o ironica, le indicazioni di voto sono arrivate dai social anche dopo il silenzio elettorale. La tv è il media che di solito mantiene la linea più corretta e rispettosa delle indicazioni di silenzio ma Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha denunciato una violazione in tal senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Su Rai 3 e La7 denigrazione del governo a urne aperte”. La denuncia di Gasparri durante il referendum

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