Meloni sul referendum | È un voto sulla giustizia non sul governo Tentativo di trasformare le urne in una lotta nel fango

Il presidente Meloni ha spiegato che il referendum riguarda la giustizia e non il governo, criticando chi tenta di usarlo per altri scopi. Durante un comizio, ha sottolineato che il voto deve concentrarsi sui contenuti, non su polemiche politiche. Meloni ha avvertito che alcuni cercano di trasformare il voto in una lotta personale, ma ha insistito che il risultato influenzerà positivamente il sistema giudiziario italiano. La campagna, secondo lei, deve rimanere centrata sui temi di merito e sull’interesse della nazione.

Roma, 19 febbraio 2026 – “Penso che sia molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito e sul contenuto di ciò di cui stiamo parlando, senza cercare di trasformarla in altro: una polarizzazione o un referendum sul governo interessa chi non può stare nel merito, non noi perché la conferma della riforma può solo fare il bene dell'Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale. La Russa: la penso come Mattarella, serve confronto civile referendum "Vedo un tentativo di trascinarla in una sorta di lotta nel fango, che interessa più quelli che hanno una difficoltà ad attaccare una riforma che in passato hanno per varie parti sostenuto e proposto – aggiunge Meloni –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

