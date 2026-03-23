Affari tuoi quello che ti meriti | cattiveria gratuita contro Manuel

Quando Manuel da Torino resta con tre pacchi, da 50mila, 10mila euro e il pacco nero, sui social i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si stanno già scatenando. Accompagnato dalla sorella Gloria, assai apprezzata a casa, l'ex pacchista piemontese rifiuta il cambio finale per poi scoprire di avere in mano proprio il pacco misterioso. Dentro? 15mila euro. "Basta con i pronostici: aprite e. chiudete! ", scrive prima del momento clou un telespettatore su X. "Che ansia quando si deve 'svelare' il pacco nero", aggiunge un altro. Tiene poi banco la. parlantina di.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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