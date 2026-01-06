“Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: anticipazioni, ospiti e streaming. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui verranno svelati i biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ad inaugurare la serata, ci sarà l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Affari tuoi” Speciale Lotteria Italia: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, tutto quello che c’è da sapere sui biglietti vincenti

Leggi anche: Affari Tuoi 6 gennaio 2026 ospiti e concorrenti vip: a che ora inizia e finisce lo speciale Lotteria Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia 2026: anticipazioni, ospiti, estrazione; Affari tuoi-Speciale Lotteria Italia: quando andrà in onda, cosa succederà e chi sono gli ospiti vip di Stefano De Martino; Stefano De Martino ospita l'estrazione della Lotteria Italia su Affari Tuoi; Gli ospiti di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Speciale Lotteria: chi ci sarà nella puntata del 6 gennaio.

Lotteria Italia, speciale Affari Tuoi: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Claudia Gerini e Noemi tra gli ospiti di Stefano De Martino - Torna il tradizionale appuntamento con “Affari Tuoi” e la Lotteria Italia. ilgazzettino.it