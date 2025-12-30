Affari tuoi finale da brividi! Roberto accetta il cambio e quello che succede è pazzesco

Il finale di Affari tuoi del 30 dicembre 2025 ha visto Roberto da Tolentino affrontare un momento decisivo, accettando un cambio che ha portato a un risultato inaspettato. La sua vittoria ha rappresentato un momento di grande suspense, lasciando il pubblico senza parole. Questa puntata rimarrà nel ricordo come una delle più emozionanti dell’attuale stagione, confermando il fascino di un gioco che combina strategia e imprevedibilità.

Il trionfo di Roberto da Tolentino nella serata del 30 dicembre 2025 rappresenta una delle pagine più emozionanti dell'attuale stagione di Affari Tuoi. Il concorrente marchigiano, che di professione fa il magazziniere, è arrivato nello studio di Rai 1 accompagnato dalla sua compagna Gloria, educatrice della prima infanzia, con la speranza di cambiare il proprio futuro familiare. La loro partita è stata un esempio di coraggio e strategia, culminata in una decisione finale che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso fino all'ultimo secondo utile. La strategia iniziale e il rifiuto delle prime offerte.

Affari tuoi, Stefano De Martino spiazza: “Questa è l’ultima puntata”. Cos’è successo nella puntata di stasera 30 dicembre 2025 - Tutto quello che è successo nell'ultima puntata del 2025 di Affari tuoi: i saluti di Stefano De Martino al vecchio anno. msn.com

Affari tuoi chiude l'anno col botto: Roberto sbanca e il Dottore stacca il telefono infuriato. Maxi vincita finale - Nella puntata del 30 dicembre Roberto e la moglie Gloria sbancano il Dottore e con un cambio nel finale portano a casa 100mila euro. libero.it

#AffariTuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto x.com

Una serata da ricordare per Giancarlo, concorrente di “Affari Tuoi” su Rai 1, che ha conquistato il pubblico e portato a casa una vincita di 44.000 euro #affarituoi #Giancarlo #cerignola #trani #Rai1 - facebook.com facebook

