La puntata di Affari Tuoi di domenica 22 marzo è stata anomala e brevissima: il protagonista Mauro, un toscanaccio simpatico dai lunghi capelli sale e pepe e dalla battuta pronta, ha chiuso la partita prima del previsto, accettando subito la prima offerta del Dottore di soli 15.000 euro. Nonostante una prima manche andata bene, con parecchi pacchi rossi ancora in tabellone e buoni numeri alti rimasti (inclusi i 300.000 euro), Mauro ha premuto il tasto stop dopo appena 10 minuti dall’inizio.Si è presentato scherzando con Stefano De Martino (“Stanotte ti ho sognato, mi hai detto dove sono i 300mila”), dichiarando uno stile di vita sereno: i soldi “passano in secondo piano”, preferisce “una bella pescata e qualche giorno di vacanza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Mauro imbarazzante: puntata chiusa in anticipo, esplode la bufera

Articoli correlati

Affari Tuoi, il ‘quoco’ Mauro gioca d’anticipo e trasforma il rischio in salvezzaUna puntata vivace e piena di sorrisi, quella di Affari Tuoi del 22 marzo, anche se il finale ha lasciato una sensazione più tiepida, come una storia...

Affari Tuoi, Herbert Ballerina imbarazzante: "Occhiali da pioggia"Nella puntata di Affari tuoi andata in onda domenica 1 febbraio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il protagonista è Jonathan, impiegato...

Aggiornamenti e notizie su Affari Tuoi

Discussioni sull' argomento Affari Tuoi, ma sei sicuro?: Herbert mette in difficoltà De Martino 2026; Affari Tuoi, Mauro imbarazzante: puntata chiusa in anticipo, esplode la bufera | Libero Quotidiano.it.

Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a chiudere prima: la folle scelta di MauroInaspettata la scelta di Mauro, il concorrente del 22 marzo di Affari Tuoi: Stefano De Martino è costretto a finire il gioco con largo anticipo ... dilei.it

Affari tuoi, la partita più veloce di sempre sconvolge De Martino: Non so cosa fare per mezz'oraNella nuova puntata del 22 marzo c'è Mauro, che gioca la partita più veloce di sempre accettando l'offerta da 15mila euro dopo pochi minuti. De Martino spiazzato: Non so che fare ... libero.it

Il rischio è troppo alto, mi ero promesso di fare una vacanza e andare a pesca e con questi soldi ci riesco benissimo. " Così Mauro, il concorrente fiorentino di Affari Tuoi, ha preso la sua decisione lampo durante la puntata del 22 marzo 2026, lasciando tutti di s facebook