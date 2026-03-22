Una puntata vivace e piena di sorrisi, quella di Affari Tuoi del 22 marzo, anche se il finale ha lasciato una sensazione più tiepida, come una storia che rallenta proprio sul più bello. A prendersi la scena sono stati un padre e il suo frizzante figlio, una coppia affiatata che, passo dopo passo, è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico di Rai 1. Il protagonista è un “quoco”, e no, non si tratta di un errore. È stato lui stesso a raccontarlo a Stefano De Martino, svelando il significato di quel termine così particolare. Dietro quella parola si nasconde un mestiere affascinante, fatto di storia, cultura e tradizioni lontane, che riportano in vita un passato capace ancora di sorprendere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, il ‘quoco’ Mauro gioca d’anticipo e trasforma il rischio in salvezza

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Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com