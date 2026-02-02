Affari Tuoi Herbert Ballerina imbarazzante | Occhiali da pioggia

Durante la puntata di domenica sera di Affari tuoi, Herbert Ballerina ha fatto una figuraccia imbarazzante. Quando ha aperto la sua casella, ha mostrato degli occhiali da pioggia e ha commentato: “Occhiali da pioggia”. La scena ha lasciato tutti senza parole, compresi i concorrenti e il pubblico a casa. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, ha visto anche la partecipazione di Jonathan, un impiegato di Ciriè, e sua moglie Ramona.

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda domenica 1 febbraio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il protagonista è Jonathan, impiegato tecnico di Ciriè (provincia di Torino), in coppia con la moglie Ramona. La serata si apre con l'umorismo di Herbert Ballerina, che scherza sul suo lavoro: "Sono Herbert e lavoro in una cucina molto trafficata, faccio il vigile del cuoco", e presenta l'invenzione della serata, gli " occhiali da pioggia " con mini-ombrellini. Ua trovata che però, a giudicare dalle rezioni social non ha scaldato il pubblico. Jonathan elimina presto premi importanti come 50mila e 100mila euro, rifiutando la prima offerta del Dottore da 38mila euro.

