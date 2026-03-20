AEW | Toni Storm starà fuori a lungo per infortunio

Toni Storm dovrà prendersi un periodo di riposo prolungato a causa di un infortunio ancora non dettagliato. La notizia è stata comunicata da Bryan Alvarez, che ha spiegato anche che questa situazione ha portato Mina Shirakawa a sostituirla nell’ultimo episodio di Dynamite, dove ha vinto contro Marina Shafir. La causa dell’assenza della wrestler non è stata resa nota.

Toni Storm sarà costretta a un lungo stop a causa di un infortunio non meglio specificato. La notizia arriva da Bryan Alvarez, che ha spiegato come proprio questa sia la ragione per cui Mina Shirakawa ha preso il suo posto nell’ultimo episodio di Dynamite, andando poi a sconfiggere Marina Shafir. L’ultimo match di Toni Storm a Revolution e lo scontro con Ronda Rousey. L’ultima apparizione sul ring di Toni Storm risale alla scorsa domenica, a Revolution, dove aveva battuto Marina Shafir in un match fisicamente molto duro. Al termine dell’incontro, Ronda Rousey si era presentata a sorpresa per un faccia a faccia con Toni Storm. Mentre le due venivano separate, Shafir aveva colpito Storm con un attacco a tradimento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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