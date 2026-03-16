Durante l’evento Revolution, la ex campionessa WWE ha fatto un’apparizione a sorpresa subito dopo il match tra Toni Storm e Marina Shafir. Si è avvicinata alla wrestler Toni Storm, creando un momento di tensione tra i due. La presenza inattesa ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi presenti e sui social. La scena si è conclusa senza ulteriori sviluppi immediati.

La ex campionessa WWE è apparsa a sorpresa dopo il match tra Toni Storm e Marina Shafir, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. La puntata di AEW Revolution, andata in scena dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, ha regalato una serata ricca di sorprese, ma nessuna ha fatto discutere quanto il debutto di Ronda Rousey nella AEW. Il match tra Toni Storm e Marina Shafir. Toni Storm e Marina Shafir si sono affrontate in un match con il divieto per chiunque di presentarsi a bordo ring. Dopo settimane di tensione tra le due, Toni Storm ha avuto la meglio, chiudendo la contesa a suo favore. L’apparizione a sorpresa di Ronda Rousey. Mentre Toni Storm stava festeggiando sulla rampa, Ronda Rousey è comparsa a sorpresa, provocandola e invitandola a tornare sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ronda Rousey debutta a Revolution e va faccia a faccia con Toni Storm

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