Nella giornata del 19 marzo si è diffusa la notizia (che vi abbiamo riportato QUI ) che Toni Storm, colonna portante della divisione femminile della All Elite Wrestling, si fosse infortunata e che l’entità di questo infortunio avesse posto fine al suo 2026 sul ring. Si è immediatamente scatenata la bagarre su quali fossero le condizioni dell’atleta e cosa potesse esserle accaduto di così grave da costringerla a rimanere lontana dal ring per così tanto tempo, ma sembra che la situazione sia ben diversa da quello che appare. Cosa sta succedendo con Toni Storm?. La situazione sembra essere molto complessa di quanto è apparso inizialmente: la Timeless era presente nel backstage di AEW Dynamite, pronta a disputare il suo match contro Marina Shafir come da accordi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: La situazione di Toni Storm si fa sempre meno chiara

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