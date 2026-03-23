Una notizia arrivata in punta di piedi, ma capace di lasciare il segno: una figura amatissima del piccolo schermo se n’è andata a soli 51 anni, dopo una battaglia lunga e dolorosa contro un tumore al seno. Per giorni, il silenzio ha avvolto tutto. Poi, quando il racconto è emerso, l’eco si è propagata tra fan e colleghi come un brivido improvviso: quella presenza intensa, capace di trasformare pochi minuti in scena in un ricordo indelebile, non c’è più. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.) Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio!”. Morta la star della serie tv amatissima anche in Italia

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