Stranger Things un' altra amatissima star della serie approda ai Marvel Studios?

Da movieplayer.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si susseguono le voci su un possibile ingresso di un altro attore di Stranger Things nel Marvel Cinematic Universe. Dopo i nomi di Sadie Sink e le indiscrezioni su Millie Bobby Brown, si parla di un ulteriore membro del cast della serie di successo. Con l'attenzione rivolta al futuro dei Marvel Studios e alla nuova fase dedicata ai mutanti, il coinvolgimento di un attore di Stranger Things rappresenta una possibilità concreta.

Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, anche un altro celebre membro del cast della serie dei record potrebbe essere nella lista dei desideri di Kevin Feige e compagni Mentre ci avviciniamo alla prossima era del Marvel Cinematic Universe, che dovrebbe essere incentrata sui mutanti, tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i protagonisti scelti dai Marvel Studios e uno di questi potrebbe essere pescato direttamente da Stranger Things. L'allontanamento dagli eroi storici nella Saga del Multiverso non ha dato i risultati sperati dallo studio dopo Avengers: Endgame, come dimostra chiaramente la reazione a Captain America: Brave New World, ad esempio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

stranger things un altra amatissima star della serie approda ai marvel studios

© Movieplayer.it - Stranger Things, un'altra amatissima star della serie approda ai Marvel Studios?

Leggi anche: Stranger Things: nel documentario sulla stagione 5 non appariranno due delle star della serie

Leggi anche: Dall'Irpinia al palcoscenico di Netflix: chi è l'attore Gaten Matarazzo, star della serie "Stranger Things"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stranger Things, in arrivo un episodio segreto? Gli indizi di Netflix e le teorie sui social; Netflix svela il suo 2026: ecco date di uscita e altre novità attesissime, da One Piece 2 a Enola Holmes 3; Massimo Rosolino sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Biasi.

stranger things altra amatissimaStranger Things, in arrivo un episodio segreto? Gli indizi di Netflix e le teorie sui social - Per alcuni l'episodio conclusivo dell'amatissima serie dei fratelli Duffer, non sarebbe quello uscito il 1° gennaio ... msn.com

stranger things altra amatissimaStranger Things 5: I fan hanno lanciato una petizione contro la serie, ma per cosa? - La seconda parte di Stranger Things 5 divide il pubblico: nasce una petizione per pubblicare materiale tagliato o episodi più lunghi. serial.everyeye.it

stranger things altra amatissimaFinale di Stranger Things, Millie Bobby Brown e gli attori del cast: “Addio devastante, siamo una famiglia” - Il finale di Stranger Things 5 uscito il 1º gennaio 2026 su Netflix segna l’addio alla serie dei record. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.