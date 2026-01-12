Stranger Things un' altra amatissima star della serie approda ai Marvel Studios?

Si susseguono le voci su un possibile ingresso di un altro attore di Stranger Things nel Marvel Cinematic Universe. Dopo i nomi di Sadie Sink e le indiscrezioni su Millie Bobby Brown, si parla di un ulteriore membro del cast della serie di successo. Con l'attenzione rivolta al futuro dei Marvel Studios e alla nuova fase dedicata ai mutanti, il coinvolgimento di un attore di Stranger Things rappresenta una possibilità concreta.

Dopo Sadie Sink e i rumor su Millie Bobby Brown, anche un altro celebre membro del cast della serie dei record potrebbe essere nella lista dei desideri di Kevin Feige e compagni Mentre ci avviciniamo alla prossima era del Marvel Cinematic Universe, che dovrebbe essere incentrata sui mutanti, tutti gli occhi sono puntati su chi saranno i protagonisti scelti dai Marvel Studios e uno di questi potrebbe essere pescato direttamente da Stranger Things. L'allontanamento dagli eroi storici nella Saga del Multiverso non ha dato i risultati sperati dallo studio dopo Avengers: Endgame, come dimostra chiaramente la reazione a Captain America: Brave New World, ad esempio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

