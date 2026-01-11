Cosa sta succedendo in Iran e cosa c’è dietro alle proteste

Le recenti proteste in Iran, iniziate circa due settimane fa, coinvolgono centinaia di località e hanno portato a numerosi arresti e vittime. La situazione riflette un crescente malcontento popolare, mentre le autorità rispondono con misure di sicurezza. Questo fenomeno si inserisce in un quadro di tensioni sociali e politiche più ampio, che richiede un’analisi approfondita delle cause e delle dinamiche in atto.

Roma, 11 gennaio 2026 – Quattordici giorni di manifestazioni, 100 morti per la reazione dellle forze di sicurezza, 2mila arresti, proteste in 270 località. Non si era mai visto nulla di simile in Iran dove da tempo è evidente che gran parte della gente è stanca del regime di terrore installato dagli ayatollah. Tutto ciò non succede a caso. Significa che comunque vadano le cose in questi giorni c'è una svolta in corso che potrebbe portare presto o tardi portare alla caduta del regime e ad una successione del capo supremo Ali Khamenei che intanto ha messo in atto una repressione brutale. Nulla da queste parti sarà mai più come prima.

