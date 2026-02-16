L’ospedale di Bollate sta vivendo cambiamenti importanti dopo la recente apertura del nuovo reparto di sub-acuti. La decisione di creare questo spazio nasce dall’esigenza di alleggerire gli altri reparti e di offrire cure specializzate a pazienti che necessitano di un’assistenza più lunga. In concreto, nel nuovo reparto al terzo piano del Padiglione 1970 vengono accolti ogni giorno decine di persone provenienti da vari ospedali dell’Asst, che trovano un punto di riferimento per il loro recupero.

Ospedale di Bollate, cosa sta succedendo? Ecco tutte le novità

