Masso si stacca dalla montagna e attraversa la superstrada Cassino–Formia

Nella zona di Esperia, un masso di grandi dimensioni si è staccato da un costone montano sovrastante la superstrada Cassino–Formia, attraversando improvvisamente la carreggiata. L’evento ha causato momenti di preoccupazione e ha richiesto interventi di verifica e sicurezza per garantire la regolare circolazione.

Paura a Esperia: nessun ferito, danni allo spartitraffico. Strada transennata in attesa della messa in sicurezza Attimi di paura nel territorio di Esperia, dove un masso di enormi dimensioni si è improvvisamente staccato dal costone montano che sovrasta la superstrada Cassino–Formia. Il blocco di roccia, dopo essere rotolato a valle, ha attraversato l’intera carreggiata per poi finire in un burrone sottostante. Fortunatamente non si registrano feriti né veicoli coinvolti. A subire i danni maggiori è stato lo spartitraffico in lamiera, che è stato in parte abbattuto dall’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a transennare l’area.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Masso si stacca e si abbatte sulla superstrada Cassino Formia(ANSA) - ESPERIA, 25 GEN - La superstrada Cassino - Formia è percorribile da questa sera a senso unico alternato nel tratto che attraversa il territorio del comune di Esperia dove un enorme masso si è ... msn.com

Masso caduto sulla Cassino-Formia, il prefetto chiude la strada al traffico: la piogga aumenta il rischio di atri distacchiIl prefetto di Frosinone, Giuseppe Ranieri, ha disposto questa sera l'immediata chiusura della superstrada 630 Cassino - Formia, il ... msn.com

Masso si stacca e si abbatte sulla superstrada Cassino Formia. Circolazione limitata a senso unico alternato. Nessun ferito #ANSA x.com

Montallegro, al via gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, un grosso masso si è staccato finendo sulla carreggiata... - facebook.com facebook