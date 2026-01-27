Un incidente a Tredozio ha causato il distacco di un masso che ha danneggiato l’ostello comunale Le Voltre. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità delle strutture in zona e sulla necessità di interventi di monitoraggio e sicurezza. La presenza di potenziali rischi richiede attenzione per prevenire futuri crolli e garantire la sicurezza dei cittadini e delle strutture.

L'ex sindaca e capogruppo di minoranza, Simona Vietina, sottolinea la presenza di “un secondo masso” che "risulta attualmente visibilmente instabile" Paura lunedì mattina a Tredozio, dove un grosso masso si è staccato dalle pendici del Monte Collina ed ha centrato la parete nord-ovest dell'ostello comunale Le Voltre. “Oltre ai danni, sono in corso le necessarie verifiche per appurare la presenza di eventuali danni strutturali e, soprattutto, per accertare che nella zona di distacco del masso non vi siano altri porzioni rocciose a rischio crollo”, spiega il sindaco Giovanni Ravagli. L'ex sindaca e capogruppo di minoranza, Simona Vietina, sottolinea la presenza di “un secondo masso” che “risulta attualmente visibilmente instabile e potrebbe staccarsi in qualsiasi momento, rappresentando un pericolo imminente per persone e strutture.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Monte Collina

Un masso di circa due tonnellate si è staccato da una parete di 20 metri a Tredozio, colpendo e sfondando il muro di un ostello comunale.

Nella mattina del 26 gennaio 2026, Tredozio è stato protagonista di un incidente: un masso di notevoli dimensioni si è staccato e ha colpito l’ostello comunale, causando danni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Monte Collina

Argomenti discussi: Un masso gigante si stacca dalla roccia e sfonda l'ostello comunale. L'ex sindaca: Concreto il rischio di altri crolli; Tragedia sfiorata sulla Cassino–Formia: masso gigante si abbatte sulla strada; Crolla pezzo di roccia. Un masso s’abbatte sull’ostello e sfonda un muro esterno; Auto inghiottita da voragine: il ciclone Harry raggiunge il picco con venti a 120 km/h.

Crolla pezzo di roccia. Un masso s’abbatte sull’ostello e sfonda un muro esternoIl gigante roccioso, del peso di almeno un paio di tonnellate, s’è staccato da una ventina di metri di altezza da una parete vicina. Il sindaco: Non si temono altri crolli. Vietina polemica. ilrestodelcarlino.it

Un masso gigante si stacca dalla montagna e schiaccia le auto in coda in autostrada: tre mortiUn boato improvviso, poi il terrore. Un masso enorme si è staccato dalla montagna ed è precipitato sull’autostrada, schiacciando un furgone fermo in coda. Tre persone, due uomini e una donna, perdono ... ilfattoquotidiano.it

Un luogo che nasce per accogliere, proteggere, accompagnare. Con l’inaugurazione della Casa di Accoglienza Notturna di via delle Tortore facciamo un passo concreto in più verso una città che non lascia indietro nessuno. Una struttura attiva 365 giorni l’an - facebook.com facebook

Se l’Europa entra in una guerra commerciale prolungata con gli USA, non “ne usciremo rafforzati” per magia. Perderemo comfort, efficienze e rendite a cui ci siamo abituati. Nel concreto dovremo rinunciare a questo: 1-Prezzi bassi su tecnologia USA iPhone, c x.com