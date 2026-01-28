Napoli accoltella il nuovo compagno della ex e fugge | arrestato dopo un mese

Questa notte di Natale a Napoli, un uomo ha fatto irruzione nell’appartamento della ex compagna, armato di un grande coltello. Ha colpito alle spalle il nuovo compagno della donna e poi è sparito nel nulla. Dopo un mese di ricerche, gli agenti sono riusciti a catturarlo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione in casa e l’aggressione nella notte di Natale. È riuscito a introdursi nell’abitazione della ex compagna, ha preso un grande coltello da cucina e ha colpito alle spalle il nuovo partner della donna, per poi darsi alla fuga. Protagonista della vicenda un 50enne di Napoli, che ha reagito in modo violento alla fine della relazione. Dopo circa un mese di irreperibilità, è stato finalmente arrestato. La coltellata e la fuga immediata. L’episodio risale alla notte di Natale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo è riuscito a entrare in casa della ex e, vedendo il nuovo compagno, ha afferrato un coltello lungo circa 32 centimetri trovato nel lavello della cucina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

