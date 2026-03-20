Una flottiglia umanitaria si avvicina alle coste di L’Avana, prevista per sabato 21 marzo alle 18 ora locale. A bordo ci sono rappresentanti dall’Italia, tra cui Salis e Lucano, e la missione mira a rompere il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti negli ultimi mesi. La nave “Nuestra America” si avvicina all’isola caraibica con l’obiettivo di portare aiuti e sensibilizzare sull’embargo.

E’ previsto per sabato 21 marzo, intorno alle 18 ora locale, l’arrivo sulle coste di L’Avana della ‘Nuestra America’ flotilla, la missione umanitaria che fa vela verso Cuba per rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi dagli Stati Uniti d’America all’isola caraibica. A organizzare la spedizione a livello globale, che conta oltre 400 operatori umanitari, è stato David Adler. L’attivista è già noto alle cronache per aver preso parte, da ebreo contrario al governo israeliano, alla ‘ Global Sumud Flotilla ‘ che lo scorso primo ottobre venne intercettata a largo della Palestina. Oggi, da americano che si oppone alle politiche statunitensi, Adler ha così commentato ai microfoni di LaPresse il senso della missione: “Nel caso della Palestina, è stato fatto in nome della sicurezza ebraica, del popolo ebraico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba: flotilla verso l’isola per rompere blocco energetico Usa. Dall’Italia anche Salis e Lucano

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