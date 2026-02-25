Hauge esulta | È stato incredibile abbiamo giocato una grande partita in casa e oggi abbiamo difeso benissimo

Il gol di Jens Petter Hauge ha portato il BodøGlimt agli ottavi di Champions League, grazie alla vittoria in casa contro una squadra di alto livello. Hauge ha esultato, sottolineando quanto sia stato importante giocare con grinta e difendere con attenzione. La squadra ha mostrato grande determinazione e compattezza in campo, riuscendo a superare un avversario temuto. La qualificazione rappresenta un risultato storico per il club norvegese.

La qualificazione storica del BodøGlimt agli ottavi di Champions League è stata accompagnata dalle considerazioni di Jens Petter Hauge, autore della riflessione post-partita ai microfoni della trasmissione sportiva di riferimento. L’attaccante ha evidenziato l’impegno collettivo e la crescita presente nel gruppo, nonostante l’avversario abbia imposto alta intensità per l’intera durata dell’incontro. Nel confronto decisivo di San Siro, l’Inter ha esercitato un pressing continuo e ha cercato di prendere il controllo del gioco con grande veemenza. L’ex giocatore rossonero ha riconosciuto l’intensità e la pressione costante messa in campo dai nerazzurri, guidati dall’esperienza di un commissario tecnico come Cristian Chivu all’angolo tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Hauge festeggia: «Per noi è stato incredibile. Abbiamo fatto una grande partita in casa e oggi abbiamo difeso bene»Hauge ha festeggiato la qualificazione storica del BodoGlimt agli ottavi di Champions, spiegando che la vittoria in casa è stata possibile grazie a una difesa compatta e a un impegno totale.

