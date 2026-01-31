Questa sera al PalaMegabox la Consultinvest sfida la Virtus Roma in una partita importante. La squadra di casa parte sfavorita sulla carta, ma vuole dimostrare il suo valore davanti al pubblico. La partita è pronta a partire alle 21, con i giocatori decisi a mettere in campo tutte le loro forze per conquistare una vittoria importante.

Ultima contro prima. La Consultinvest parte sulla carta svantaggiata in vista dell’incontro casalingo di oggi alle 21 al PalaMegabox contro la Virtus Roma. Loreto è fanalino di coda, mentre i laziali guardano tutti dall’alto. "Sapevamo che il mese di gennaio sarebbe stato per noi fondamentale – spiega coach Gabriele Ceccarelli -, avevamo le partite di Ravenna, Fabriano e Nocera da provare a vincere a tutti i costi e poi abbiamo affrontato la Luiss, formazione esperta, e adesso incontriamo tra le mura amiche la Virtus Roma sabato e il prossimo turno Latina sempre in casa. Quindi su sei partite tra gennaio e inizio febbraio erano tre quelle da provare vincere e tre quelle proibitive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva la corazzata Roma. Consultinvest affila le armi

Approfondimenti su Consultinvest Roma

Ultime notizie su Consultinvest Roma

