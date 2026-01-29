Rifiuti centro raccolta contro le discariche abusive

A partire da febbraio, a Civitanova Marche partirà un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti inerti. Le persone che fanno lavori edili fai da te o producono piccoli scarti potranno portare i loro rifiuti al centro di raccolta di via Fontanelle, aperto un solo giorno alla settimana, il mercoledì, dalle 8 alle 13. Sul posto ci sarà sempre personale pronto ad aiutare chi porta i materiali.

Civitanova Marche, 29 gennaio 2026 – Partirà da febbraio il servizio di raccolta dei rifiuti inerti, prodotti da attività edili eseguite in proprio, dai lavoretti fai da te: il conferimento dovrà essere effettuato al centro di raccolta comunale di via Fontanelle, aperto a questo scopo un giorno alla settimana, il mercoledì, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13, quando sarà presente sul posto il personale a disposizione per supportare gli utenti. Porte chiuse alle imprese professioniste. Porte chiuse però alle imprese professioniste che lavorano in edilizia, e che dovranno rivolgersi ad altri impianti autorizzati per questi smaltimenti.

