Discariche abusive a Sala di Mosorrofa in 5 mesi i rifiuti sono aumentati

A Sala di Mosorrofa, in cinque mesi, le discariche abusive di rifiuti sono cresciute significativamente. Nonostante le segnalazioni precedenti, le due aree non sono state ancora bonificate, e il materiale depositato si è triplicato. La situazione evidenzia la necessità di interventi efficaci per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e tutelare il territorio.

Due discariche abusive di rifiuti, già segnalate, non sono state rimosse e cinque mesi dopo, nel sito, il materiale depositato si è persino triplicato.La denuncia arriva dall'organizzazione di volontariato Forza Reggio ets, che sta portando avanti un'azione civica di contrasto all'abbandono dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Discariche abusive a Sala di Mosorrofa, in 5 mesi i rifiuti sono aumentati Leggi anche: Cerveteri, sequestrate 2 discariche abusive. Trovati anche rifiuti pericolosi Leggi anche: Genova, caccia alle discariche abusive e più multe per i rifiuti ingombranti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mosorrofa–Cannavò, discariche abusive in aumento: nuovo sopralluogo di Forza Reggio e OIPA · ilreggino.it; ‘Discariche triplicate’: la denuncia di OIPA e Forza Reggio – FOTO; Nuovamente contro le discariche abusive. ‘Discariche triplicate’: la denuncia di OIPA e Forza Reggio – FOTO - "Nessuna bonifica nonostante le segnalazioni di cinque mesi fa". citynow.it

Sala di Mosorrofa, la denuncia di Forza Reggio e OIPA: "discariche abusive, nessuno se ne occupa da mesi" | FOTO - facebook.com facebook

Lecce, incivili all’opera nella zona di Borgo Piave: tre discariche abusive scoperte dai cacciatori x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.