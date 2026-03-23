Abbandona rifiuti per strada immortalato e multato finisce sulla pagina del sindaco | Un po' di vergogna?

Prosegue senza sosta l'azione del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, nei confronti dei cittadini incivili beccati a smaltire illegalmente i rifiuti. Questa volta è toccato al conducente di un'auto finire nelle pagine social del primo cittadino, il quale ha pubblicato le immagini che lo ritraggono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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