Catania immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada

A Catania, un cane addestrato viene ripreso di notte mentre lascia i rifiuti in una strada, probabilmente sotto ordine di qualcuno. La scena si svolge in una zona trasformata in discarica abusiva, dove l’animale si aggira silenzioso con un sacchetto di immondizia, pronto a lasciarlo in strada. La presenza del cane e il comportamento insolito hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno documentato l’accaduto. La polizia sta cercando di capire chi si trovi dietro a questo singolare episodio.

Si aggira in una piccola area trasformata in discarica abusiva, di notte, con un sacchetto di rifiuti prontamente abbandonato per strada prima di andar via. La modalità è nota, ma a sorprendere è l'autore dell'illecito Nel rione San Giorgio, a Catania, le videocamere di sorveglianza hanno sorpreso in flagrante l'inaspettato fuorilegge: si tratta di un cane di piccola taglia. A scoprirlo sono stati alcuni funzionari del Comune, visionando le immagini della telecamera installata per scoprire - e punire - chi abbandona illegalmente la spazzatura. Dai filmati si vede tutta la scena: l'animale, per due giorni di fila, ha portato un sacchetto di rifiuti e lo ha depositato in strada.