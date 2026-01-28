' A cena con la Sla' videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagia

La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli. Tre pazienti su quattro con Sla devono fare i conti anche con la disfagia, la difficoltà a deglutire. Questo problema li porta a perdere il piacere di mangiare e condividere i pasti con amici e familiari. Una nuova videoserie, intitolata “A cena con la Sla”, racconta le storie di chi affronta questa malattia e le sue sfide quotidiane.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) non sottrae solo la forza muscolare e il movimento: 3 pazienti su 4 convivono infatti con la disfagia, la difficoltà a deglutire, e finiscono per perdere il gusto per il cibo e il piacere di condividere i pasti. La videoserie "A cena con la Sla" – promossa da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri clinici Nemo e il supporto non condizionante di Zambon – racconta le storie fuori menu di Mais, Catia e Stefano per trasformare la tavola da ostacolo ingombrante a simbolo di coraggio e resistenza per gli oltre 6mila italiani che convivono con questa malattia neurodegenerativa rara e progressiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

