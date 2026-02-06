arriva videoserie a cena con la sla patologia di cui soffrono in italia oltre 6mila persone 3 su 4 con disfagia

Una nuova videoserie intitolata “A cena con la Sla” arriva online. La serie racconta la vita di persone che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che colpisce oltre 6.000 italiani. In particolare, si parla di Mais, che tra danza e poesia trova modi per vivere nonostante la malattia, di Catia, che ama cantare, e di Stefano, che sogna di fotografare la prossima eclissi. Le puntate sono disponibili sul sito di Aisla e Slafood, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri

La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli.

La casa farmaceutica Zambon ha lanciato una videoserie per raccontare le storie di chi vive con la Sla.

'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagiaIl progetto è promosso da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri clinici Nemo La Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) non sottrae solo la forza muscolare e il movimento: 3 pazienti su ...

