Reazione violenta quando vede entrare la polizia nel locale | poi spuntano i coltelli

Da genovatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una situazione tesa si è verificata nella notte in un locale di via Ratto a Genova. Quando gli agenti sono entrati per un controllo, uno dei clienti ha reagito con violenza. La coppia, una donna di 38 anni e un uomo di 51, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ha iniziato a urlare e a mostrare comportamenti aggressivi. In breve, tra spintoni e urla, sono spuntati anche dei coltelli, rendendo la scena ancora più confusa e pericolosa. La polizia ha dovuto intervenire con fermezza per calm

Trambusto in un locale di via Ratto a Genova. Nella notte di domenica, due volanti della polizia hanno svolto un controllo degli avventori, tra questi una coppia composta da una 38enne genovese e un marocchino di 51 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

