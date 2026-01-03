Anche quest’anno, il Lions Club del Rubicone ha promosso il concorso internazionale

Anche quest’anno il Lions club del Rubicone ha promosso e coinvolto i giovani delle scuole medie del territorio per un concorso lionistico internazionale "Poster per la Pace Lions", dedicato al tema "Uniti come una cosa sola". Dice Michele Fabbri presidente Lions Rubicone: "Mai come quest’anno si sente la necessità di una pace tra i cittadini, tra i popoli, tra gli uomini tanto che gli studenti delle scuole medie del territorio, Savignano, Gambettola e Bellaria, coinvolte nel progetto, hanno risposto con entusiastica partecipazione. Nelle opere, originali e sentite, hanno espresso la propria visione del mondo, i propri valori e le proprie speranze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poster per la pace realizzati dagli studenti delle scuole medie

Leggi anche: "ManifestAzioni": oltre 100 manifesti per la parità di genere realizzati dagli studenti

Leggi anche: Con gli studenti un poster per la pace

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Poster per la pace realizzati dagli studenti delle scuole medie; Ventimiglia, il Lions Club al fianco dei giovani e delle famiglie: pace, prevenzione e solidarietà.

Gli studenti e ’Il poster della pace’. Così i ragazzi sperano nel futuro - Emozione e partecipazione all’istituto scolastico Nardi per la cerimonia di chiusura del progetto ’Un poster per la pace’, con l’inaugurazione della mostra degli oltre 200 disegni realizzati da ... ilrestodelcarlino.it

Pesaro, un poster per la Pace: carta e colori per dire stop alla guerra - Disegnare la Pace, dando sfogo alla propria creatività, servendosi di carta e matite colorate per dare voce a un desiderio condiviso da una parte all'altra del mondo, lo stop definitivo a tutte le ... corriereadriatico.it

Disegno contro la guerra. Un ‘Poster per la Pace’ realizzato dagli studenti - Un’iniziativa ultra ventennale promossa nel mondo dal Lions International grazie al suo presidente, Silvano Becattelli, e all’apporto di Meris Mezzedimi . lanazione.it

LA SCUOLA DI ALMESE AL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” https://www.valsusaoggi.it/scuola-di-almese-al-concorso-un-poster-per-la-pace/ #almese #scuola #concorso #poster #pace #likesplease #likesforlikes #valsusaoggi #valledisusa #valsus - facebook.com facebook