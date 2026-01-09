Riprende il cammino della Querzoli Volley Forlì | al Villa Romiti arriva la Pallavolo Sabini Castelferretti
La Querzoli Volley Forlì torna in campo al Villa Romiti, affrontando la Pallavolo Sabini Castelferretti. Dopo aver concluso il 2025 con una vittoria importante a Macerata, la squadra si prepara a proseguire il cammino nel campionato. Un incontro che rappresenta un nuovo passo nella stagione, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e consolidare le proprie posizioni in classifica.
Dopo aver chiuso il 2025 con il botto grazie alla prova di forza sul campo di Macerata, la Querzoli Volley Forlì è pronta a riaccendere i motori. Il 2026 si apre tra le mura amiche del Palasport Villa Romiti per la dodicesima giornata del Campionato di Serie B (Girone D), nonché penultimo atto. 🔗 Leggi su Today.it
