Riprende il cammino della Querzoli Volley Forlì | al Villa Romiti arriva la Pallavolo Sabini Castelferretti

Da today.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Querzoli Volley Forlì torna in campo al Villa Romiti, affrontando la Pallavolo Sabini Castelferretti. Dopo aver concluso il 2025 con una vittoria importante a Macerata, la squadra si prepara a proseguire il cammino nel campionato. Un incontro che rappresenta un nuovo passo nella stagione, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e consolidare le proprie posizioni in classifica.

Dopo aver chiuso il 2025 con il botto grazie alla prova di forza sul campo di Macerata, la Querzoli Volley Forlì è pronta a riaccendere i motori. Il 2026 si apre tra le mura amiche del Palasport Villa Romiti per la dodicesima giornata del Campionato di Serie B (Girone D), nonché penultimo atto. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Al Villa Romiti arriva Grottazzolina: un'occasione alla portata per la Querzoli Volley

Leggi anche: La Querzoli Volley Forlì ospita Fermo al Villa Romiti nell'ultima sfida casalinga prima di Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.