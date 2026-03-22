Domani a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino

Domani a Montecitorio verrà allestita la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana scomparso ieri all’età di 86 anni. La decisione di preparare lo spazio per i funerali è stata comunicata dalle autorità competenti. Cirino Pomicino è deceduto nella giornata di ieri e sarà reso omaggio nel luogo simbolo della Camera dei Deputati.

Tempo di lettura: < 1 minuto La camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Dc scomparso ieri all’età di 86 anni sarà allestita a Montecitorio. L’accesso, nella sala Aldo Moro della Camera, sarà possibile da domani alle 10.30. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Domani a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino Articoli correlati Leggi anche: È morto Paolo Cirino Pomicino Leggi anche: La politica perde un altro democristiano: addio Paolo Cirino Pomicino Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paolo Cirino Pomicino Temi più discussi: Paolo Cirino Pomicino, morto l'ex leader della Dc: Napoli e Roma nel cuore; Pomicino, una vita per la Dc: addio al vicerè di Napoli; Addio a Paolo Cirino Pomicino: morto il volto della DC; Paolo Cirino Pomicino era la fantasia al potere. Su fronti opposti, ma amici, il ricordo di Clemente Mastella. Addio a Pomicino, il vicerè DcROMA. La politica dice addio ad una protagonista della prima Repubblica: è morto Paolo Cirino Pomicino (nella foto), ex ministro e leader della Dc andreottiana. Si è spento alle 16 di ieri a Roma, all ... ilroma.net Pomicino, una vita per la Dc: addio al vicerè di NapoliLa prima domanda che Paolo Cirino Pomicino raccontava di aver rivolto al cardiochirurgo che lo aveva curato all’epoca del primo dei suoi non pochi acciacchi era stata per sapere se ... ilmattino.it È morto all’età di 87 anni l’ex ministro e leader della Dc andreottiana Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, alle 16, nella clinica Quisisana, dove... facebook Oggi a Pontida i #funerali di #UmbertoBossi, ieri la politica ha perso un altro protagonista: Paolo Cirino Pomicino x.com