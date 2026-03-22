Domani a Montecitorio la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino

Da anteprima24.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Montecitorio verrà allestita la camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Democrazia Cristiana scomparso ieri all’età di 86 anni. La decisione di preparare lo spazio per i funerali è stata comunicata dalle autorità competenti. Cirino Pomicino è deceduto nella giornata di ieri e sarà reso omaggio nel luogo simbolo della Camera dei Deputati.

Tempo di lettura: < 1 minuto La camera ardente per Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Dc scomparso ieri all’età di 86 anni sarà allestita a Montecitorio. L’accesso, nella sala Aldo Moro della Camera, sarà possibile da domani alle 10.30.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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