L'Italia si prepara a ricordare Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e figura di rilievo della Democrazia Cristiana. La camera ardente sarà allestita a Montecitorio, nella sala Aldo Moro, e sarà aperta al pubblico a partire da domani alle 10. La Camera dei Deputati riapre le sue porte in un momento di commozione collettiva.

L'Italia dice addio a Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e leader della Dc. La camera ardente sarà allestita a Montecitorio e l’accesso, nella sala Aldo Moro della Camera, sarà possibile da domani alle 10.30 L’Italia dice addio a uno storico protagonista della scena politica:Paolo Cirino Pomicino. La camera ardente sarà allestita aMontecitorioe l’accesso, nella sala Aldo Moro della Camera, sarà possibile da domani alle10.30. Con Pomicino se ne va molto più di un ex ministro dellaDemocrazia Cristiana, se ne va un pezzo di Prima Repubblica e un modo di fare politica che oggi sembra lontanissimo: proporzionale puro, parlamentari legati ai territori, partiti capaci di costruire strategie ma anche di muoversi tra accordi sottobanco, correnti e trattative infinite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Cirino Pomicino, Montecitorio riapre le porte alla Prima Repubblica

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