Le sfumature del ricordo | una mostra di giovani studenti per riflettere sulla storia dei profughi giuliano-dalmati

Una mostra intitolata “Le sfumature del ricordo” nasce per far riflettere sulla storia dei profughi giuliano-dalmati. L’idea è venuta a un gruppo di giovani studenti che, nel novembre 2025, hanno esplorato a piedi alcuni quartieri di Firenze. Camminando tra le strade, hanno scoperto i luoghi che hanno accolto quelle persone costrette a lasciare le loro terre nel dopoguerra. L’attività ha acceso in loro domande e emozioni, portandoli a raccogliere testimonianze e ricordi per condividere una pagina importante della nostra storia.

All'Oratorio dei Vanchetoni di via Palazzuolo 17 resterà aperta con ingresso gratuito la mostra di testi e grafica creativa "Le sfumature del Ricordo", sui temi del "Giorno del Ricordo", già inaugurata il 7 febbraio scorso. La mostra è risultato di un progetto di Formazione Scuola Lavoro che si è sviluppato nella fattiva e vivace collaborazione tra gli studenti della classe 4 A Liceo Scientifico dell'Istituto "Russell-Newton" di Scandicci, le loro insegnanti professoresse Susanna Bino (Lettere) e Claudia Ciani (Disegno e Storia dell'Arte), il loro Tutor Aziendale dott.ssa Camilla Palleschi del Museo Sant'Orsola e il presidente della Congregazione dei Vanchetoni Stefano Cecconi.