Le sfumature del ricordo | una mostra di giovani studenti per riflettere sulla storia dei profughi giuliano-dalmati

Da firenzetoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra intitolata “Le sfumature del ricordo” nasce per far riflettere sulla storia dei profughi giuliano-dalmati. L’idea è venuta a un gruppo di giovani studenti che, nel novembre 2025, hanno esplorato a piedi alcuni quartieri di Firenze. Camminando tra le strade, hanno scoperto i luoghi che hanno accolto quelle persone costrette a lasciare le loro terre nel dopoguerra. L’attività ha acceso in loro domande e emozioni, portandoli a raccogliere testimonianze e ricordi per condividere una pagina importante della nostra storia.

All’Oratorio dei Vanchetoni di via Palazzuolo 17 resterà aperta con ingresso gratuito la mostra di testi e grafica creativa “Le sfumature del Ricordo”, sui temi del “Giorno del Ricordo”, già inaugurata il 7 febbraio scorso. La mostra è risultato di un progetto di Formazione Scuola Lavoro che si è sviluppato nella fattiva e vivace collaborazione tra gli studenti della classe 4 A Liceo Scientifico dell’Istituto “Russell-Newton” di Scandicci, le loro insegnanti professoresse Susanna Bino (Lettere) e Claudia Ciani (Disegno e Storia dell’Arte), il loro Tutor Aziendale dott.ssa Camilla Palleschi del Museo Sant’Orsola e il presidente della Congregazione dei Vanchetoni Stefano Cecconi.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su sfumature ricordo

Giorno del ricordo: UniFi in campo per riscoprire le storie degli studenti giuliano dalmati

Firenze si prepara a ricordare il giorno del ricordo con un’iniziativa dell’Università di Firenze.

Giorno del Ricordo, Giuli: “La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivo"

Oggi, nel giorno del Ricordo, il ministro Giuli ha visitato una mostra dedicata agli esuli giuliano-dalmati.

Ultime notizie su sfumature ricordo

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo vittime delle foibe, tutti parlano di memoria condivisa ma le sfumature cambiano; Memoria che parla al presente: le voci dell’esodo a Castano Primo; Il Giorno del Ricordo in Sala Rossa: dalle foibe all'esodo istriano per pensare al presente; Pontedera celebra la Giornata del Ricordo.

Giorno Ricordo, tutti per memoria condivisa ma stili, tempi e sensi diversiRoma, 10 feb. (askanews) – In mezzo al mare di dichiarazioni sul Giorno del ... msn.com

Treno del Ricordo 2026, tutte le tappe e le date del viaggio della memoria dal 10 febbraio al 1° marzoDal 10 febbraio al 1° marzo 2026 torna il Treno del Ricordo, in viaggio da Trieste a Siracusa per commemorare le vittime delle foibe. La terza edizione include una carrozza dedicata agli studenti, con ... orizzontescuola.it