La baracca adibita a abitazione in una zona di campagna è improvvisamente andata in fiamme tenendo per ore impegnate le squadre dei vigili del fuoco. Una notte di intenso lavoro in via di Ponte a Sarzana, area di periferia a stretto contatto con la tratta autostradale A12. Sono stati proprio alcuni atomobilisti in transito a lanciare la chiamata di soccorso alla sala operativa. Gli operatori della caserma di Sarzana sono arrivati con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per il contrasto agli incendi mentre dalla sede centrale della Spezia è stata inviata un’autobotte per garantire la riserva d’acqua. Una volta sul posto è stato però necessario stendere oltre cento metri di tubo per consentire agli operatori di raggiungere la struttura andata in fiamme per circostanze che sono ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A fuoco una baracca lungo la A12. Automobilisti lanciano l’allarme

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