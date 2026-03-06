Didacta Firenze | gli eventi della rassegna fuoriclasse organizzata da Gruppo Spaggiari Parma

A Didacta Firenze 2026 si svolge la rassegna Fuoriclasse, promossa dal Gruppo Spaggiari Parma, che riunisce dirigenti scolastici, docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni del settore educativo. L’evento offre uno spazio di confronto tra diversi attori della scuola, focalizzandosi sulle evoluzioni e le sfide del mondo dell’istruzione. Sono previsti incontri e discussioni dedicate a temi di attualità e innovazione nel settore scolastico.

Tra gli appuntamenti in programma a Didacta Firenze 2026 segnaliamo Fuoriclasse, la rassegna di incontri promossa da Gruppo Spaggiari Parma dedicata alla scuola che evolve: uno spazio di dialogo tra dirigenti scolastici, docenti, esperti, istituzioni e realtà del mondo educativo.