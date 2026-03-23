Dal cinema al teatro, mercoledì in esclusiva regionale il teatro Rossini di Civitanova accoglie " A casa tutti bene ", spettacolo tratto dal celebre film scritto e diretto da Gabriele Muccino, ora interpretato da Giuseppe Zeno e Anna Galiena e proposto nella stagione promossa dal Comune, dall’Azienda Teatri di Civitanova e dall’Amat. "Portare “A casa tutti bene a teatro“ – racconta Gabriele Muccino – è per me un’avventura importante oltre che una naturale evoluzione della storia. L’unità di luogo e di tempo si adatta perfettamente al linguaggio teatrale, trasformando il palco in un microcosmo dove esplodono le dinamiche familiari. Il teatro amplifica l’intensità emotiva dei personaggi, rendendo il pubblico partecipe delle loro fragilità e tensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A casa tutti bene, dal cinema al teatro Rossini

Articoli correlati

“A casa tutti bene“, Gabriele Muccino al Morlacchi . Dal cinema al palco per la prima regia teatraleLa stagione del Morlacchi prosegue in grande stile con l’esordio teatrale di Gabriele Muccino.

“A casa tutti bene”: al Teatro Al Massimo l’atteso adattamento teatrale del film di Muccino“Cosa succede quando una famiglia si ritrova sotto lo stesso tetto? Bugie, verità sospese e quell’amore inevitabile che lega tutti noi”.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A casa tutti bene dal cinema al teatro...

Temi più discussi: A CASA TUTTI BENE DAL CINEMA AL TEATRO: MERCOLEDÌ 25 MARZO AL ROSSINI DI CIVITANOVA IN ESCLUSIVA REGIONALE LO SPETTACOLO DI GABRIELE MUCCINO CON GIUSEPPE ZENO E ANNA GALIENA; Karate: qualificazione regionale al Campionato italiano e Kata Kumite assoluto, 2^ tappa Trofeo Marche. Elena Accoramboni campionessa regionale; Ast di Pesaro e Urbino in lutto: è morta a 49 anni Maria Michela Cenerelli.

Dal grande schermo al palcoscenico: A casa tutti bene arriva al Teatro Rossini di Civitanova con Giuseppe Zeno e Anna GalienaDal cinema al teatro, mercoledì 25 marzo, in esclusiva regionale il Teatro Rossini di Civitanova Marche ... msn.com

A casa tutti bene: il debutto alla regia teatrale di Gabriele MuccinoIl 17 marzo arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio A casa tutti bene, lo spettacolo che segna l’esordio alla regia teatrale di Gabriele Muccino ... affaritaliani.it

Rossini TV. . Buongiorno Rossini - 22 marzo 2026 facebook