A casa tutti bene | al Teatro Al Massimo l’atteso adattamento teatrale del film di Muccino
Al Teatro Al Massimo di Palermo debutta l’adattamento teatrale di “A casa tutti bene”, il film di Gabriele Muccino. La pièce porta in scena le tensioni, le bugie e i momenti di intimità di una famiglia riunita sotto lo stesso tetto, riflettendo sulle emozioni che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. La compagnia teatrale ha messo in scena un racconto intenso, che lascia il pubblico a pensare alle proprie relazioni.
“Cosa succede quando una famiglia si ritrova sotto lo stesso tetto? Bugie, verità sospese e quell’amore inevitabile che lega tutti noi”. Al Teatro Al Massimo l’atteso adattamento teatrale del film "A casa tutti bene” con la regia firmata da Gabriele Muccino. Una storia corale, intensa ed.🔗 Leggi su Palermotoday.it
A casa tutti bene di Gabriele Muccino al Teatro Al Massimo di PalermoDal 28 al 31 gennaio (alle 17.15), al Teatro Al Massimo di Palermo va in scena A CASA TUTTI BENE, scritto da Gabriele Muccino, con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison. guidasicilia.it
'A casa tutti bene', debutto alla regia teatrale per MuccinoHa debuttato a Catania - dove resterà in scena fino al 18 gennaio - A casa tutti bene, lo spettacolo teatrale che segna l’esordio assoluto alla regia teatrale di Gabriele Muccino, tratto dall’omoni ... 9colonne.it
