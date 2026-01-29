A casa tutti bene | al Teatro Al Massimo l’atteso adattamento teatrale del film di Muccino

Al Teatro Al Massimo di Palermo debutta l’adattamento teatrale di “A casa tutti bene”, il film di Gabriele Muccino. La pièce porta in scena le tensioni, le bugie e i momenti di intimità di una famiglia riunita sotto lo stesso tetto, riflettendo sulle emozioni che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. La compagnia teatrale ha messo in scena un racconto intenso, che lascia il pubblico a pensare alle proprie relazioni.

