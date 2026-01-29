Il 17enne con mezzo chilo di hashish e 1.750 euro in contanti | scappa in monopattino poi viene arrestato

La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni che aveva con sé mezzo chilo di hashish e 1.750 euro in contanti. Secondo quanto emerso, il giovane è stato fermato mentre cercava di scappare in monopattino. Gli agenti lo hanno raggiunto e portato in questura, dove è stato formalmente arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La polizia di Stato ha arrestato un 17enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato dal GIP Tribunale per i minorenni di Torino ed è stata applicata la misura del collocamento in comunità. Era a bordo di un monopattino quando gli agenti della squadra volanti lo hanno notato in corso Trapani. Alla vista della volante il ragazzo ha assunto un comportamento sospetto. I poliziotti hanno cercato di fermarlo ma, per evitare il controllo, il giovane ha accelerato gettando via un panetto di hashish. La fuga è terminata in via Frassineto, lì i poliziotti lo hanno fermato.

