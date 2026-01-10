Botte insulti e abusi sessuali ai danni del compagno di cella Indagato un detenuto

Un detenuto di 46 anni è stato indagato per aver causato lesioni, insulti e abusi sessuali al suo compagno di cella nel carcere della Dogaia, a Prato. L’indagine segue le segnalazioni di comportamenti violenti e lesivi, che hanno portato le autorità a intervenire per chiarire i fatti. La vicenda evidenzia le problematiche di sicurezza e tutela all’interno delle strutture detentive.

Avrebbe seviziato, violentato sessualmente e aggredito il proprio compagno di cella all'interno del carcere della Dogaia, a Prato, un italiano di 46 anni. Queste le accuse mosse nei confronti di un cittadino di 44 anni originario del Marocco, nei confronti del quale è stato notificato un avviso.

