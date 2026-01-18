In occasione della Giornata Mondiale della Neve i diktat della dermatologa su come proteggere la pelle in montagna

In occasione della Giornata Mondiale della Neve, è importante conoscere le strategie per proteggere la pelle durante le attività in montagna. La dermatologa fornisce consigli pratici e utili per affrontare al meglio le sfide del clima invernale, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una corretta protezione cutanea è fondamentale per preservare la salute della pelle in ambienti freddi e ventilati.

I nverno, tempo di montagna e di sport in alta quota, specie quest'anno in vista delle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sportive o no, amanti della montagna o semplicemente sciatrici occasionali, la Giornata Mondiale della Neve, che ogni anno si celebra la terza domenica di gennaio, è l'occasione per ricordare quant'è fondamentale prendersi cura della pelle. Troppo spesso infatti si tende a sottovalutare i rischi per l'epidermide in alta quota. Soprattutto quando si fa sport.

La vignetta dedicata alla Giornata Mondiale della Neve - E' dedicata alla Giornata Mondiale della Neve la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10. voto10.it

Giornata Mondiale della Neve: entro Domenica si può fare il pieno sulle Alpi occidentali (Video) - La Giornata Internazionale della Neve (World Snow Day), in programma domenica 18 gennaio (come da tradizione la terza domenica di gennaio) arriva quest’anno in un contesto perfettamente invernale, con ... ilmeteo.it

